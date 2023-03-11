8 gollü maçta 3 puan Bayern Münih'in

Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, karşılaşmayı 5-3'lük skorla kazandı.

Augsburg, henüz 2. dakikada Mergim Berisha'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih'te 15. dakikada Joao Cancelo durumu eşitledi. Bayern Münih, eşitliğin ardından hızını kesmedi ve 19. dakikada Benjamin Pavard ile 2-1 öne geçti. Benjamin Pavard, 35. dakikada kendisinin 2., takımının 3. golünü attı. Leroy Sane, devre bitmeden sahneye çıktı ve Bayern Münih, soyunma odasına 4-1 önde gitti.

Augsburg'ta ilk golü atan Mergim Berisha, 60. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Bayern Münih, bu gole 74. dakikada Alphonso Davies ile karşılık verdi. Karşılaşmada son gol 90. dakikada Irvin Cardona'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 52 puana yükseldi. Augsburg 27 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Augsburg sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak.