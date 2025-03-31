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Spor

8. kez Fenerbahçe karşısında! Okan Buruk'un karnesi iyi

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 8. kez sarı-lacivertlilerin karşısında. Buruk'un 8 maçlık karnesi ise iyi. İşte detaylar...

IHA31 Mart 2025 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
8. kez Fenerbahçe karşısında! Okan Buruk'un karnesi iyi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 7 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 8. kez mücadele edecek. Buruk, geride kalan müsabakaların 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE İLE 20 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un takımları geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı maçlar şöyle:

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

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