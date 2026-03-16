Başakşehir engelini 3-0 ile geçen G.Saray, Süper Lig'de son 8 haftaya en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yedişer puan önünde girerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kalan 8 maçın 6'sını kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu maçların 6'sından 3 puan çıkarırsa üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna uzanacak.

Sezonun geri kalan bölümünde maç başına 2,46 puan ortalaması yakalayan "Cimbom" aynı performansı devam ettirmesi halinde yaklaşık 20 puan alarak zafere ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin sembol isimlerinden olan Buruk, 1996-2000 arasında Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak rekor kıran takımın önemli parçalarından biriydi. Teknik adam olarak G.Saray'da son 3 sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Buruk, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri durumunda futbolculuk kariyerindeki başarısını tekrarlayacak. Futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye'de en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, hem apoletlerine bir yıldız daha ekleyecek hem de Galatasaray'a ait şampiyonluk serisi rekorunu egale edecek.