8 maçta 9 gol! İspanyol basını yazmaya başladı

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo, yeni takımında patlama yaptı. Son olarak Al Dhafra’yı 2-0 yendikleri karşılaşmada fileleri havalandıran İspanyol forvet, ligde forma giydiği yedi maçta gol sayısını 8’e çıkardı. Bir de kupada fileleri havalandıran oyuncunun toplam gol sayısı 9 oldu.

Beşiktaş’ta sıfır, Al Nasr’da sekiz

Siyah-beyazlılara transfer olduğu 2017-18 sezonunda Süper Lig’de forma giydiği ilk sekiz maçta fileleri havalandıramayan futbolcu, Al Nasr formasıyla bambaşka bir görüntü sergiledi. Sadece ilk maçını boş geçen Negredo, sonraki yedi maçın tamamında fileleri havalandırdı, iki maçta da ikişer gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Sahaya kaptan olarak çıktı

Kulüpte futbolcuya olan güvenin her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Al Nasr’ın Negredo’nun performansı sayesinde ligde dokuzuncu sıraya kadar yükseldiği belirtilirken, teknik direktör Ivan Jovanovic kendisine duyduğu güveni oyuncuyu kaptan yaparak gösterdi. Alvaro Negredo Al Dhafra karşısındaki son maça kolunda pazubandıyla çıktı.

Messi ve Ronaldo’yu geçti

İspanyol forvetin yükselen grafiği ülkesinde de dikkat çekti. İspanyollar Negredo’nun skorer kimliğinin tırmanışta olduğunu, son dönemki performansıyla Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktığını duyurdu. Negredo’nun her 87 dakikada bir fileleri havalandırdığı istatistiği paylaşılırken, bu rakamlarla iki yıldızı geride bıraktığı vurgulandı.

‘Beşiktaş’ta da iyi başlamıştım ama…’

Alvaro Negredo’da performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Negredo, “Dubai’de mutluyum. Buraya gelmek benim açımdan riskli bir tercihti. Çünkü farklı bir ülke, farklı bir kültüre geldim. Ne var ki futbol her yerde aynı. Çok iyi adapte oldum. Aslında Beşiktaş’ta da sezona iyi başlamıştım ama onlar kulüp açısından ayrılmamın en iyi seçenek olduğunu düşündüler. Al Nasr’da yeniden güvenimi kazandım, umarım gollerim devam edecek” diye konuştu.

Özel hayata tercüman tahsisi

Öte yandan Alvaro Negredo ve ailesi için özel bir tercüman tahsis edildi. Al Nasr Kulübü, İngilizce bilmediği için futbolcu ve ailesine İspanyolca bilen bir tercüman tahsis etti. Bu tercüman’ın, Negredo ailesi Dubai’de sokağa çıktığında, restorana ya da alışveriş merkezlerine gittiklerinde hep yanlarında olduğu bildirildi.

(Skorer)