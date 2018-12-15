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'8 puanlık farkı koruduk' dedi taraftarlar çıldırdı

Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak'ın 'Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk' sözleri taraftarın tepkisini çekti.

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Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu ve "Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk" sözüyle taraftarın tepkisini aldı.

Maçı değerlendiren Albayrak, "Aradaki 8 puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirseydik... Ondan önce de ciddi pozisyonlara girdik ama atamadık. Bir maçımız kaldı, Sivas maçı, ona hazırlanacağız ve sonra da Ocak ayı dönemine bakacağız" ifadelerini kullandı.

Porto maçı sonrasındaki sevinç söylemlerine eleştiri gelmesine cevap veren yönetici, "Bu maçı düşünerek, içeride futbolculara hoca çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları güzel futboldan sonra da ben de hoca da tebrik etti. Bunu farklı noktalara çektiler, canları sağolsun, söyleyecek bir şey yok. Biz moral olarak bu maça hazırlamak için bunu yaptık. Ben bu kulübe 5 yıl geldim, 5 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu 6. senem, bunda da şampiyon olacağız inşallah. O zaman o konuşanlar üzülecek" dedi.

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