G.Saray bu sezon ligde duran toptan 12. golünü attı.

3. dakikada Semih kaçırdı, 6'da Yunus, Ersin'e takıldı.

Sarı görüp cezalı duruma düşen Kaan, sakatlandı.

Tempolu başlayan derbide 3'te Semih arkadaşları boştayken yan fileye vurdu. 6'da Yunus'un şutunu Ersin kurtardı. Aslan duran toplarla boğdu, 13'te Davinson kafayla avladı. Kartal, önce Ciro sonra 30'da Rafa'nın yerde kaldığı pozisyon için Davinson'a kart bekledi ama faul çıkmadı.

Cim-Bom ise Icardi için penaltı bekledi. İlk yarı Aslan 11 şutta 4 isabet buldu, 0.77 gol beklentisi üretti, Kartal 0.14'te kaldı. BJK %60 topa sahip olsa da en çok şut gördüğü maçı oynadı ilk yarı. 2. yarı Kartal baskı kurdu, 54'te Mario kaçırdı.

Ama Aslan 60'ta oyuna döndü. Sara yine milimetrik kesti, bu kez Osimhen kafayı vurdu, adeta fişi çekti. Topla oynayan ama üretemeyen Beşiktaş düştü. 90+4'teki Muçi'nin enfes golü geç geldi, Aslan kazandı.

8 PUANLIK PSİKOLOJİK FARK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Psikolojik anlamda 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsun ile 6, F.Bahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Derbilerde dönemimde 2.5 senede çok fazla kazandık. Derbilere alışkın takımız.

Beşiktaş gibi bir rakibe net pozisyon vermeden bitirdik. Topu ilk defa bu kadar rakibe verdik. Çift forvetle Ndour'un boş kalması, Rafa ve Mario'nun etkinliğinde zorlandık. Orijinal bir sol bekle oynamadık. Barış sağda daha iyi oynadı.

Üzüleceğimiz nokta maçın 2-1'e gelmesi. Sara'nın ayağı çok temiz, sihirli. Icardi'nin penaltısında darbe var gibi gözüküyor. Hakem vermedi, VAR karışmadı. Kolay fauller de verildi. Pozisyon penaltı gözüküyor."

DURAN TOPLARDA TEK

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Gabriel Sara (5), duran toplarda en yüksek gol pası sayısına ulaşan isim konumunda (3).

SAVUNMALARA BELAYIZ!

Victor Osimhen: "Anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engelleseler o çıkıyor, onu engelleseler ben çıkıyorum."