İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,116
  • EURO
    18,0857
  • ALTIN
    1017.82
  • BIST100
    3121.52
Spor

8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ümraniyespor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Adana Demirspor'u PFDK'ya sevk etti.

AA23 Ağustos 2022 Salı 22:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hangikredi Ümraniyespor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği bildirildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, Adana Demirspor futbolcusu Yaroslav Rakitskyi'nin de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.