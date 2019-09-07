81 ildeki 81 okul için judo protokolü imzalandı

Judonun tabanda yaygınlaştırılmasına yönelik geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu ve Uluslararası Judo Federasyonu'nca (IJF) 20 ilde 'Judoyla Spora Başla' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, bu kez, 81 ildeki 81 okulda judo eğitimine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ve Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz tarafından protokol imzalandı.

Proje ile 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim döneminde okullarda beden eğitimi derslerinde gönül esaslı seçmeli ders olarak judo eğitiminin verilmesinin amaçlandığı belirtildi.