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Spor

89. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak

89. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarışın startı, 29 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Dikmen Keklikpınarı'ndan verilecek.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
89. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak
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89. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarışın startı, 29 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Dikmen Keklikpınarı'ndan verilecek.

Yaklaşık 10 kilometre sürecek yarış, Ankara Tren Garı Binası önünde sona erecek.

İLKİ ATATÜRK'TEN İZİN ALINARAK YAPILDI

Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.

Yarışmayı 1936'da ilk Galip Darılmaz kazanırken 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda da Lale Öztürk birinci geldi.

  • Ankara
  • Atletizm Federasyonu
  • 89 Büyük Atatürk Koşusu

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