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8'inci Bo-Ce Dağ Bisikleti Gece Yarışı nefes kesecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 8'inci kez düzenlenecek BO-CE Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bisiklet tutkunları bir araya gelecek.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 8'inci kez düzenlenecek BO-CE Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bisiklet tutkunları bir araya gelecek. Her yaştan sporcunun katılımına açık olarak düzenlenecek organizasyon, 10 Mart Pazar günü Maçka Demokrasi Parkı'nda yapılacak.
 
BO-CE Dağ Bisikleti Gece Yarışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 8'inci kez düzenlenecek. Maçka Demokrasi Parkı'nda kurulacak parkurda Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcular ve vatandaşlar birbirleriyle yarışacak. Kadın erkek her yaştan sporcunun katılımına açık olan organizasyon Elit Erkekler, Elit Kadınlar, Junior, U23,  30-40 Master, 50+ Master kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yarışa katılmak isteyen profesyonel sporcular ve vatandaşlar yarış günü 14.00 ve 16.00 saatleri arasında organizasyon alanında kayıt yaptırabilecek.
 
Yarışın Büyükler Kategorisi'nin sonunda dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca yarışın birincisi olan sporcu organizasyonun sembolü olan Altın Kask'a ismini yazdıracak.
 

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