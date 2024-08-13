9. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 20 Ekim'de Hepsiburada ana sponsorluğunda düzenlenecek

Türkiye'nin ilk ve tek kadın yat yelken yarışı olan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, ülkemizdeki kadın yelkenci sayısını artırmak misyonuyla 9 yıl önce düzenlenmeye başladı. Bugüne kadar pek çoğu yelkenle bu sayede tanışan 900'den fazla kadın yelkenci ile 60'ı aşkın kurumun yarıştığı kupa, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da öne çıkıyor.

Her yıl "İyiliğe Yelken Açıyoruz" mottosuyla kadın veya çocuk odaklı çalışmalar gerçekleştiren saygın bir sivil toplum kuruluşunu destekleyen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası bu yıl gelirlerinin bir bölümü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) destek olacak.

Bu sene Hepsiburada ana sponsorluğunda düzenlenecek kupa kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırmayı; takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğayla bütünleşme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Deniz operasyonu BAUISC tarafından gerçekleştirilecek kupa 20 Ekim 2024 Pazar günü Kalamış – Adalar parkurunda gerçekleşecek. Kupaya kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımlarının yanı sıra uluslararası kadın yelken takımları da katılabiliyor.

Önceki yıllarda; Anadolu Hayat Emeklilik, Arçelik, Akpa Chemicals, Alize, Atak Akademi, Bahçeşehir Üniversitesi, Burgan Bank, Borusan Otomotiv, Borusan Holding, Doğuş Grubu, Doğuş Üniversitesi, Dunapack Packaging, Edenred, Eker, ETİ, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Fora Marine, Gemini, Garanti BBVA, Garanti Emeklilik, GlaxoSmithKline, Hepsiburada, Özay Hukuk, Innova, İYK, Kadın Yelkenciler SKD, Kotex, Logo, Mercedes Benz Türkiye, Mersin Rota Yelken Kulübü, MSI, Nissan, Organik Kimya, Pegasus, Permolit Team Ladies First, Pfizer, Piri Reis Üniversitesi, Polat Enerji, Ravago, Sahibinden.com, Samsun Yelken Spor Kulübü, Şenpiliç RC Girls, Tüpraş, Türk Telekom ve Türk Deniz Kuvvetleri gibi kurum ve takımların katıldığı kupaya kayıt olmak için www.denizkiziyelkenkupasi.com adresini ziyaret edebilir veya ARPR İletişim'in 0216 418 33 34 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz.

Bilgi ve kayıt için:

ARPR İletişim Danışmanlığı

Zeynep Kayhan [email protected]

Klivya Armağanlıyan İdrisoğlu 535 821 65 10 / [email protected]