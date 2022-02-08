9 gollü maçta Fatih Karagümrük, Konyaspor'u yenerek çeyrek finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda VavaCars Fatih Karagümrük, evinde İttifak Holding Konyaspor'u uzatmalara giden maçta 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7'nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol tarafta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahasına girerek iki rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
11'inci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Anicic'in kafa vuruşu kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
19'uncu dakikada Biglia'nın ceza sahası içinde Oğulcan Ülgün'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
21'inci dakikada topun başına geçen Ahmed Hassan takımını tekrar öne geçirdi: 2-1.
28'inci dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan ortasında Ahmed Musa'nın altı pas önünde şutu üst direkten döndü. Dönen topu tekrar hareketlenen Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46'ncı dakikada Jimmy Durmaz'ın sol taraftan gönderdiği topta Bistrovic, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.
60'ıncı dakikada Konyaspor yeniden öne geçmeyi başardı. Michalak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Amilton meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-3.
67'nci dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Borini, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-3.
79'uncu dakikada sağ kanattan çizgiye inen Borini'nin çıkardığı ortada top kaleciden döndü. Dönen topa hareketlenen Karamoh, Guilherme'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
80'inci dakikada topun başına geçen Borini, topu ağlara gönderdi: 4-3.
88'inci dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza sahasına gönderdiği topa Musa Çağıran kafayı vurarak ağlara gönderdi: 4-4.
Karşılaşma uzatmalara gitti.
101'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Mor'un çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-4.
Karşılaşmayı 5-4 kazanan Fatih Karagümrük, kupada çeyrek finale yükseldi.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Balkovec (Dk. 91 Salibur), Biraschi (Dk. 55 Serhat Ahmetoğlu), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 65 Emre Mor), Levent Mercan (Dk. 65 Toure), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Borini), Karamoh (Dk. 86 Zukanovic)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray Birniçan, Barış Yardımcı (Dk. 99 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Anicic, Alberk Koç (Dk. 78 Guilherme), Oğulcan Ülgün, Çekiçi (Dk. 78 Musa Çağıran), Amilton, Mpoku (Dk. 59 Hadziahmetovic), Bytyqi (Dk. 59 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 59 Rahmanovic)
GOLLER: Dk. 7 Levent Mercan, Dk. 28 Ahmed Musa, Dk. 67 ve 80 (Penaltıdan) Borini, Dk. 101 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 11 ve 19 (Penaltıdan) Ahmed Hassan, Dk. 60 Amilton, Dk. 88 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Biglia, Dk. 108 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 62 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)