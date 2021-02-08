9 kişilik Akhisarspor, Balıkesirspor'a direnemedi

DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:36

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yasağı kaldırıp, 7'si yabancı 26 takviyeyle tamamen yenilediği kadrosuyla çıktığı ikinci yarının ilk iki maçını kazanıp düşme hattından sıyrılan Akhisarspor, henüz ilk yarıda 9 kişi kaldığı mücadelede Balıkesirspor'a direnemedi. Rakibi önünde 39'uncu dakikada Onurcan ve 41'inci dakikada kaleci Halil'in kırmızı kart görmesiyle henüz devre bitmeden eksilen Akhisar, Taşkın Çalış'ın 41, 44 ve 90'ıncı dakikalardaki frikik gollerine engel olamadı. Ara transfer döneminde Menemenspor'dan Balıkesir'in yolunu tutan Taşkın, serbest vuruştan 3 golle tarihe geçti. Bu mağlubiyetle 19 puanla tehlikeli bölgeden kurtulamayan Akhisarspor, ligde cumartesi günü zirve yarışındaki Samsunspor'u konuk edecek.