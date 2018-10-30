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9 maçta 2 gol 7 asist! Quaresma asist krallığına gidiyor

Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 2 gol atıp 7 asist yapan Ricardo Quaresma, Beşiktaş kariyerinin en yüksek lig ortalamasına bu sezon ulaşabilir.

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Beşiktaş'ta ikinci dönemini ve toplamda 6'ncı sezonunu geçiren Portekizli yıldız, Çaykur Rizespor maçında 3 asist yaparken, Caner Erkin'in vurduğu ve Fink'e çarparak ağlara giden 3'üncü golün de hazırlayıcısı oldu. Quaresma bir de penaltı kaçırırken, müthiş performansı ile taraftarlardan bu kez alkış aldı.

Dün akşam 7 asiste ulaşan Quaresma, 4 gol 8 asist ile tamamladığı geçen sezona daha 10'uncu haftada oldukça yaklaşmış durumda. Geçen sezon 0.3 olan asist ortalamasını bu sezon 0.07'ye çıkartan Portekizli yıldız, Beşiktaş kariyerindeki en yüksek asist ortalamasını 2016-2017 sezonunda 0.44 ile gerçekleştirmişti. Diğer sezonlarda ligin tamamında 6 ve 8 arasında değişen asist sayılarına ulaşan Quaresma'nın şimdiden 9 maçta 7 asiste ulaşması performansı açısından oldukça önemli bir rakam. Portekizli oyuncu Süper Lig'de de asist krallığında lider durumda bulunuyor.

Ancak; tüm bu istatistikler ve alkışlanmalara rağmen dün akşam gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

İşte Quaresma'nın lig istatistikleri:

Bu sezon: 9 maç 2 gol 7 asist

2017-2018 sezonu: 26 maç 4 gol 8 asist

2016-2017  sezonu: 29 maç 2 gol 13 asist

2015 -2016 sezonu: 26 maç 4 gol 6 asist

2011-2012 sezonu: 19 maç 5 gol 6 asist

2010-2011 sezonu: 21 maç 3 gol 8 asist

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