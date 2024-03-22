9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya'nın Milano kentinde 2013 yılında gittiği gece kulübünde bir kadına yönelik toplu tacizde bulunduğu suçlamasıyla hakkında 9 yıl hapis cezası almıştı. Olayın ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi de 2017 yılında cezanın kendi ülkelerinde de geçerli olmasını kararlaştırmıştı. 9 yıllık cezasının ülkesinde çekmesi kararlaştırılan Robinho, Brezilya'nın Santos kentinde yaşadığı evinden alınarak tutuklandı.

Futbolculuğunda Avrupa'da Real Madrid, Manchester City, Milan gibi kulüplerde forma giyen Robinho, Türkiye'de de Sivasspor ve Başakşehir'de oynamıştı.