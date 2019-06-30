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93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkan kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü bugün Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

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93. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.
 
AHMET ÇELİK GAZİ KOŞUSU'NU ÜST ÜSTE 5. KEZ KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, 4 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyordu. 93. Gazi Koşusu'nun da galibi olan Ahmet Çelik üst üste kazanma rekorunu 5'e çıkardı.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyordu.

DAĞITILACAK ÖDÜLLER

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL ve üçüncüye 330 bin TL olarak toplamda ise 2 milyon 805 bin TL ikramiye ödenecek.

Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 TL'lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 bin 847 bin 585 TL olacak.

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