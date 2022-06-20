İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3308
  • EURO
    18,2327
  • ALTIN
    1025.02
  • BIST100
    2520.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 96. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar açıklandı
Spor

96. Gazi Koşusu'nda koşacak atlar açıklandı

Bu yıl 96'ncısı gerçekleştirilecek Gazi Koşusu'nda şampiyonluk için yarışacak atlar ilan edildi.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran Pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu çim pistinde gerçekleştirilecek 2 bin 400 metrelik koşuda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, at yarışının en prestijli kupası için piste çıkacak.

Bu yıl birincilik ödülü 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 1 milyon, üçüncüye, 500 bin, dördüncüye 250 bin, beşinciye ise 125 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak.

96. Gazi Koşusu'na 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu.

Yarışlarda boy gösterecek atların isimleri şöyle:

"Age of Fire, Anadolu Gururu, Baba Şahin, Bold Sea Rover, Bright Hope, Cafer Bey, Captain Fantastic, Cheeky Son, Çakırlar, Dollar Man, Final Dance, Hardmet, Maximus Boy, Mystic Power, Rage of the Wind, Royal Baby, Sigoş, Zala Bey, Zorro, Karakraliçe, Mucize Kız, Secret Power"

  • Gazi Koşusu
  • Türkiye Jokey Kulübü
  • Veliefendi Hipodromu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.