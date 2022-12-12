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Spor

974 Stadı sökülüp Tunus'a götürülüyor

Katar 2022 Dünya Kupası'na sahne olan stadyumlardan biri olan 974 Stadyumu'nun söküm işlemlerine başlandı. Stadyumun söküm işlemlerinin ardından Tunus'a götürülmesi planlanıyor.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 13:34 - Güncelleme:
974 Stadı sökülüp Tunus'a götürülüyor
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için yapılan 974 Stadı'nda söküm işlemleri başladı. Son olarak Brezilya-Güney Kore maçına ev sahipliği yapan stadyum, söküldükten sonra Tunus'a götürülecek.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda karşılaşmaların oynandığı statlardan birisi olan 974 Stadı'nda söküm işlemleri başladı. Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek konteynerlerden tasarlanan 974 Stadı, Son 16 Turu'nda oynanan Brezilya-Güney Kore karşılaşmasıyla birlikte hizmetini tamamladı. Kupa tarihinin ilk sökülebilir stadı olan 974, ismini de stadın inşasında kullanılan konteyner sayısından alıyor. Ayrıca bu sayı, Katar'ın uluslararası telefon kodunu temsil ediyor. Söküm işlemleri başlanan 974 Stadı, daha sonra Tunus'a götürülerek burada yeniden inşa edilecek. Katar, 974 Stadı'nı Tunus'a hediye ettiğini açıklamıştı.

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