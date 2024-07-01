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  • 98. Gazi Koşusu'nda şampiyon Akın Sözen
Spor

98. Gazi Koşusu'nda şampiyon Akın Sözen

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu yaklaşık 50 bin yarışsever takip etti. 98. Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame kazandı.

Akşam1 Temmuz 2024 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
98. Gazi Koşusu'nda şampiyon Akın Sözen
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İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yaklaşık 50 bin yarışseverin hazır bulunduğu alanda gerçekleşen yarış, 3 yaşlı safkan 22 İngiliz tayının katılımıyla çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı 2.28.36'lık derecesiyle Dragon Flame ilk sırada bitirdi. Bu önemli koşuda ikinciliği Zizka, üçüncülüğü Borrego, dördüncülüğü Son of Cooger ve beşinciliği Wolf Seyfo isimli safkanlar elde etti. Son yılların en başarılı jokeylerinden Akın Sözen, 98. Gazi Koşusu'nda zafere ulaşarak bu büyük mutluluğu ilk kez yaşadı.

TOPLAM ÖDÜL 20 MİLYON 967 BİN TL

Türk atçılığının derbisi olarak tanımlanan tarihi koşunun 98'incisi, TJK TV ve TAY TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü radyo kanalı ve 10'u internet sitesi (YouTube dahil) olmak üzere toplam 35 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlandı. Yılın koşusunu ilk sırada tamamlayan DRAGON FLAME sahibine de adeta küçük bir servet kazandırdı. Kazanan atın sahibi Emrah Agun, Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 13 milyon 500 bin TL'ye ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL ödülün de sahibi oldu.

  • gazi koşusu
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