9’uncu harika Trabzonspor

SÜPER Lig’de 30 puanlı lider Sivas’ın 4 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan ve ilk yarının son 3 haftasına girilirken zirve mücadelesini sürdüren Trabzon, 14. haftalar itibarıyla, 33 puan topladığı (10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) 2010-2011 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi geçiriyor. Bordo-Mavililer, ayrıca, söz konusu dönemde en az mağlubiyet (2) aldığı, en çok gol (27) attığı ve en az gol yediği (15) ikinci performansını da sergiliyor. 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 26 puan toplayan Karadeniz ekibi, 27 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Trabzon, 2010-2011’de 19 gol atıp, 12 gol yerken, topladığı 33 puanla bu alanda en önemli istatistiklerine imza atmıştı.