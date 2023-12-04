A Milli Kadın Futbol Takımı, 6'da 6 yapmak istiyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Mersin Stadyumu'nda saat 18.00'da Gürcistan ile UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki son maçına çıkacak. Grupta 5'de 5 yapan ve henüz daha gol bile yemeyen milliler, alacakları galibiyetle grubu 18 puanla tamamlamak istiyor. Maç öncesi son antrenmanını Mersin Stadyumu'nda yapan Milli Takım, performansıyla göz doldurdu.

Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, yarın grupta son maçlarına çıkacaklarını söyledi. Grupta 5'de 5 yaptıklarını ve hiç gol yemediklerini vurgulayan Kıragası, "Yarın da aynı şekilde, aynı disiplinle devam edip 6'da 6 yapıp, hiç gol yemeden ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bizim için çok kıymetli anlar bunlar. Çünkü ülkemizdeki kadın sporunun gelişimine katkı sağlayabilmek, kadın futbolunu tanıtabilmek için bu başarıların önemli olduğunu düşünüyoruz. Eminim ki yarın bu şehirde, bu stadyumdakiler takımımızla çok gurur duyacaklar. Çünkü her oyuncumuz ülkemizi gururlandırmak, gelen taraftarımızı sevindirmek için sahaya çıkacak. O yüzden çok heyecanlı şekilde maç saatinin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Çıktığımız her maçı kazanmak, ülkemizi gururlandırmak için buradayız"

Kadın futbolunun Türkiye'deki durumuyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kıragası, "Kadın futbolu 1971 yılından beri ülkemizde var olan çok emekçi kulüplerin, bir başkanın kız çocukları boşta kalmasın, spor yapsınlar diyen bir grupla devam etmişti. Ancak son 3 yıldır özellikle büyük kulüplerin büyük yatırımları, büyük taraftarları olan camiaların kadın futbolunu sahiplenmesiyle iş biraz daha büyümeye başladı. Siz toprağa bir tohum ekiyorsunuz, tohum büyüyor, yeşeriyor. Şimdi o yeşeren ağaca iyi bakmak lazım. Bu yüzden yapılan yatırımlar çok önemliydi. Ben gelecek adına çok daha umutluyum. Önceden emeğiyle kurulan kulüpleri, şimdi büyük camiaların sahiplenmesi aslında bu işin ne kadar büyüyeceğini, gelişeceğini gösteriyor. Hedeflerimiz büyük. Biz ülkemizi, bayrağımızı temsil ediyoruz. O yüzden her çıktığımız maçı kazanmak, ülkemizi gururlandırmak için buradayız. B Ligi'nde bizi çok daha zorlu rakipler bekliyor. Ancak bu demek değildir ki aynı başarıyı yakalayamayacağız. Bizler şimdi nasıl çalışıyorsak, aynı disiplinle, aynı özveriyle çalışıp, hatta şimdikinin 2 katı daha fazla çalışmak zorundayız. Daha fazla çalışıp, ülkemizi daha iyi temsil etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Yarın seyircilerimizin desteğiyle 6'da 6 yapacağız"

'Milli Takım deplasmanda daha iyi mi oynuyor?' şeklinde gelen bir soruyu da esprili bir şekilde yanıtlayan Kıragası, "Biraz heyecanlanıyoruz. Biz Kadın Milli Takımı olarak tribünleri çok dolu görmeyen hatta seyircilerin desteğini çok görmeyen bir yapıdaydık. Şimdi bu kadar seyircinin önüne çıkmak oyuncularımız için ister istemez heyecan verici oluyor ve o stresi yönetmek zaman zaman zor oluyor. Allah'tan başımıza bir kaza gelmedi. O yüzden onu da yarın biraz daha kırarız diye düşünüyorum. Hedef olarak tam olarak ulaştık diyebilirim. Çünkü biz C Ligi'ne başlamadan önce yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında şöyle bir hedef koymuştuk. Çıktığımız her maçı kazanacağız, 6'da 6 yapacağız, hiç gol yemeyeceğiz, ilk 15 dakikada gol bulacağız ve üçüncü bölgede baskı yapacağız demiştik. Biz bunu daha ilk maça çıkmadan koymuştuk. O yüzden yarın kazanarak 6'da 6 yapıp, iyi oyun ortaya koyup, kendi oyunumuzdan şaşmadan devam ettireceğimiz kadroyla çıkacağız. Şunu da çok net ifade edebilirim. Litvanya'da -7 derecede oynayıp, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan mücadele eden oyuncularımız, yarın da seyircilerimiz desteğiyle 6'da 6 yapıp, aynı hedefleri tutturmak için mücadele edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Gülbin Hiz: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek adına yarın sahada olacağız"

Oyuncu Gülbin Hiz ise kadın futbolunun gelişmesinin kendi performanslarının yükselmesini sağladığının altını çizerek, "Biz de kendimizdeki gelişimi görebiliyoruz. Bu ancak bizim için yeterli olmadığını da biliyoruz. Bu yüzden daha fazla çalışmak istiyoruz. Yarınki maç öncesi takımda asla bir rahatlık yok. Çünkü hedefimiz burayı 6'da 6 bitirmek ama asıl hedefimiz B Ligi başlıyor. Biz aslında oraya hazırlık yapmak için yarın sahada olacağız. Yarın kendimize yakışır, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek adına yarın sahada olacağız" dedi.