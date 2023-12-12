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Spor

Ankaragücü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar ile ilgili açıklama paylaştı.

AA12 Aralık 2023 Salı 00:38 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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