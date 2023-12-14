Michal Gasparik: Bizim gruba girmemiz büyük başarıydı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ben bu maçtan sonra hiç üzgün değilim. Çünkü bizim gruba girmemiz büyük başarıydı. Bugün iyi maç çıkaramadık. Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz o yüzden bu maç böyle bitti. Grupta oynadığımız oyun ve aldığımız puandan memnunuz. Bugün çok defans oynamak istemiyorduk ama Fenerbahçe'nin öyle bir kaliteli oyuncuları var ki çok hızlı oynadılar ve bu maça farklı bitti. Bu bizim oyuncular için iyi bir tecrübe, biz kalitemizi biliyoruz. Dzeko'nun bir aylığı bizim iki yılımız. Kaliteli oyuncuları biliyoruz o yüzden oyuncularıma bir şey söyleyemiyorum. Yolumuza bakacağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARIN TECRÜBELERİ ORTAYA ÇIKTI"



Genç oyuncuların atmosferden etkilenmesi ile ilgili soruya Gasparik, "Defans oyuncularım iyi oynadılar, ama Fenerbahçe'nin bekleri iyi oynuyorlardı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin kalecisi çıktı meydana. Çok çabuk gol yedik ve maç böyle bitti. Penaltıdan önce bizim oyuncumuza bir faul vardı ama penaltı doğruydu. Bizim oyuncumuz penaltı yaptırmak zorunda değildi. Onların tecrübeleri ortaya çıktı. Bizim oyuncularımız tecrübelerini kaybettiler" ifadelerini kullandı.

"TADİC VE DZEKO'NUN KALİTESİ BAŞARIYI GETİRİYOR"



Sarı-lacivertli takımın kalitesine vurgu yapan Gasparik, "Başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Kaç maçtan sonra buraya geldik. Ludogorets ve Fenerbahçe iyi takımlar. İlk defa Slovakya'dan 2 takım gruplara kaldı. İyi tecrübe aldık. Belki biraz daha bir şeyler başarabilirdik. Tadic var, Dzeko var, onların kalitesi başarıyı getiriyor. Oyuncularım iyi bir tecrübe aldı" dedi.

Gasparik, Ferdi Kadıoğlu'nun da çok fantastik ve çok kaliteli oyuncu olduğunu söyledi.