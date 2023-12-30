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Spor

Galatasaray kafilesi yurda dönmek için yola çıktı

Galatasaray kafilesi, iptal olan Süper Kupa finalinin ardından Türkiye'ye dönmek üzere otelden ayrıldı.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 00:57 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi yurda dönmek için yola çıktı
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Galatasaray Futbol Takımı, ertelenen Turkcell Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından konakladığı otelden ayrıldı.

Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı.

Galatasaray kafilesinin, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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