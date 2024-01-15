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Spor

Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın akşam antrenmanını takip etti.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret!
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette İtalyan teknik adam, akşam antrenmanını takip etti.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Vincenzo Montella'ya ziyaretinde eşlik ederken Türk futbolunun geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Uçar, Aybaba ve Santos, İtalyan teknik adama ve A Milli Futbol Takımı'na 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Montella, antrenman öncesinde futbolcularla da bir araya geldi.

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