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Spor

Taraftarları ırkçı tezahüratta bulunan Udinese'ye 1 maç ceza!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen hafta sonu oynanan Udinese-Milan maçında, taraftarlarının rakip takım kalecisine ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Udinese kulübüne 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:
Taraftarları ırkçı tezahüratta bulunan Udinese'ye 1 maç ceza!
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Serie A'nın 21. haftasında oynanan ve Milan'ın ev sahibi Udinese'yi 3-2 yendiği maçın ilk yarısında konuk takımın 28 yaşındaki Fransız kalecisi Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Udinese'ye ceza geldi.

İtalya Futbol Federasyonuna (FIGC) bağlı spor hakimliğinin, maçın hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Udinese'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verdiği bildirildi.

Udinese'nin evinde oynayacağı bir sonraki maç olan 23. haftadaki Monza karşılaşmasını seyircisiz oynaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Serie A'nın 21. haftasında Udinese ile Milan arasında oynanan mücadelenin 33. dakikasında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Milan kalecisi Mike Maignan, sahayı terk etmişti.

Fransız kaleciye destek veren Milanlı futbolcular da bir süre tünelde beklemişti.

10 dakika sonra Maignan ve takım arkadaşlarının sahaya dönmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etmiş ve konuk Milan, sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Maignan'ın maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino da yaşanan olaya tepki göstermişti.

Udinese tribünlerindeki diğer taraftarların sosyal medyaya koyduğu videolar sayesinde Maignan'a ırkçı hakaretler eden 46 yaşındaki bir kişi tespit edilmiş ve 5 yıl statlardan men cezası almıştı. Udinese kulübü de bu kişiyi ömür boyu stada sokmama kararı almıştı.

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