İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,54
  • EURO
    19,3174
  • ALTIN
    1053.83
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Basketbol Takımı 1025. sınavında
Spor

A Milli Basketbol Takımı 1025. sınavında

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yarın Sırbistan'a konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1025. karşılaşmasına çıkacak.

AA13 Kasım 2022 Pazar 14:36 - Güncelleme:
A Milli Basketbol Takımı 1025. sınavında
ABONE OL

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1024 karşılaşmaya çıktı. Bunların 525'ini kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

BİR DE BERABERLİĞİ VAR

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDEKİ 62. MAÇ

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 62. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 61 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.