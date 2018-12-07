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A Milli Basketbol Takımımız sıralamada yerini korudu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası 2019 Elemeleri'nde 5'inci pencerede oynanan maçların tamamlanmasının ardından FIBA'nın dünya erkekler sıralaması belli oldu.

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FIBA'dan yapılan açıklamada listenin başında Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Türkiye 17'nci sıradaki yerini korudu. Sıralama, FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde torbalarda yer alacak takımların belirlenmesinde büyük önemli rol oynuyor.

FIBA Dünya Kupası Eleme Turu'nun 5'inci penceresinin sona ermesiyle dünya erkekler kategorisinde yeni sıralama da belli oldu. Oynadığı maçlarda İspanya'yı mağlup edip, Karadağ'a yenilen Ay Yıldızlılar, averaj üstünlüğü ile Çin'de düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası biletini kaptı. Türkiye, yeni açıklanan listede 17'nci sıradaki yerini korumaya devam ederken, Avrupa sıralamasında ise 11'inci basamakta yer aldı.

Sıralamada ilk 7'de yer alan takımlar da değişmedi. Listenin en tepesinde 783 puanlı Amerika Birleşik Devletleri bulunurken, 702.6 puanla İspanya ikinci sırada, 650.2 puanla Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor. Fransa'nın ardından sırasıyla Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Slovenya ilk 7'de yer alırken Yunanistan 8'inci sıraya yükseldi, bir basamak gerileyen Hırvatistan 9'uncu, Avustralya ise 10'uncu sıradaki yerini korudu. 

Türkiye, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.

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