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A Milli Basketbol Takımı'nın 993. sınavı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda maçıyla tarihindeki 993. maçına çıkacak.

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Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerine katılma mücadelesi veren ve pazartesi günü klasman grubu son maçında Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 993. karşılaşmasını oynayacak.
 
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 992 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı. 
 
- Ufuk Sarıca ile 23. resmi maç 
 
A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 22 resmi karşılaşmaya çıktı.
 
Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.
 
Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı dört karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı. 
 
- Dünya Kupası'nda 38. maçına çıkacak 
 
Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 38. karşılaşmasında Yeni Zelanda karşısına çıkacak.
 
Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı. 
 
- Yeni Zelanda ile 7. maç 
 
A Milli Takım, yarınki rakibi Yeni Zelanda ile 7. kez karşı karşıya gelecek. 
 
2014'e kadar özel karşılaşmalarda karşılaşan iki takım, ilk resmi karşılaşmayı İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nda yaptı.
 
Türkiye, 5'i özel ve biri resmi olarak Yeni Zelanda ile oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip potaya 462 sayı atan milliler, potasında ise 402 sayı gördü.
 
Milli takım, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile yaptığı karşılaşmayı 76-73 kazanmıştı. 
 
- Maçlar ve sonuçlar 
 
Türkiye'nin Yeni Zelanda ile oynadığı 6 maçın sonuçları şöyle:
 
Organizasyon Yer Tarih Skor
Uluslararası Malezya Turnuvası Malezya 20.08.1984 73-52
Hazırlık maçı İstanbul 03.08.2004 86-79
Hazırlık maçı İstanbul 04.08.2004 70-69
adidas İstanbul Kupası 1 İstanbul 07.08.2010 87-65
adidas İstanbul Kupası 2 İstanbul 24.08.2011 70-64
2014 Dünya Şampiyonası İspanya 30.08.2014 76-73
 
Not: Tabloda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

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