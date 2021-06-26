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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını Kanada'da yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri öncesi turnuvanın oynanacağı Kanada'nın Victoria kentinde ilk idmanını yaptı.

DHA26 Haziran 2021 Cumartesi 18:01 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 18:01
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Milli takım, Kanada'daki ilk antrenmanını başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirirken çalışmada kamp kadrosuna dahil olan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da yer aldı. Ay-yıldızlılar, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milli takım gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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