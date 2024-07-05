A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Sırbistan'daki turnuvaya katılmama kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Erkek Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır.

Millilerimizin, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları Kasım ayında devam edecektir" denildi.