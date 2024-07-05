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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Sırbistan'daki turnuvaya katılmama kararı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, sakat oyuncuların fazlalığı ve riske edilmemesi gerekçesiyle Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 16:49 - Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Sırbistan'daki turnuvaya katılmama kararı
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Erkek Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır.

Millilerimizin, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları Kasım ayında devam edecektir" denildi.

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