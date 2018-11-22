A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İspanya ve Karadağ maçlarının kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım'da Ankara'da kampa girecek ay-yıldızlılar, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak. Milliler, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce ise bu ülkeye hareket edecek.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 15 kişilik kadrosu şu şekilde:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler (Fenerbahçe), Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom), Scott Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)