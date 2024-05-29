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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 elemeleri için 16 kişilik aday kadrosu TBF'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 aday kadrosu belli oldu
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, kamp çalışmasına 24 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 27 Haziran Perşembe günü İstanbul'da Filipinler ile karşılaşacak. 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek milli takım, 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da turnuvaya katılarak çalışmalarını sonlandıracak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım'da konuk edeceği Macaristan ile 25 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçlarını ise 20 Şubat 2025'te evinde İtalya, 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi, Doğuş Özdemiroğlu (Anadolu Efes), Can Korkmaz, Muhsin Yaşar (Darüşşafaka Lassa), Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Göktuğ Baş (Reeder Samsunspor), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Basket-Sırbistan)

  • Türkiye Basketbol Federasyonu
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • EuroBasket 2025

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