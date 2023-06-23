A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

A Mili Basketbol Takımı'nın, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek geniş kadrosu açıklandı. A Milli Takım, turnuvada C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alan idari kadro ve basketbolcular şu şekilde:

İdari ve Teknik Kadro

Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF

Muratcan Güler - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF

Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF

H. Ergin Ataman - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF/Panathinaikos

Fikret Yakup - Sekizkök Yardımcı Antrenör - Darüşşafaka

Ender Arslan - Yardımcı Antrenör - Çağdaş Bodrum Spor

Mehmet Murat Okur - Yardımcı Antrenör

Cenk Yıldırım - Yardımcı Antrenör - Panathinaikos

İ. Hakan Demirel - Yardımcı Antrenör - Sigortam.Net

Aliseydi Eren Hangün - Atletik Performans Antrenörü - Tofaş

Barış Kocaoğlu - Doktor Acıbadem Sağlık Grubu

Uğur Diliçıkık - Doktor - A. Efes

İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen

Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist

Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF

Mehmet Burak Kozan - Masör - Galatasaray

Barış Erdağı - Masör - A. Efes

Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF

Ecevit Önenç - Şoför - TBF

Sporcu kadrosu

Deshane Davis Larkin - A. Efes

Erten Gazi - A. Efes

Furkan Haltalı - A. Efes

Yiğit Arslan - Bahçeşehir Koleji

Okben Ulubay - Beşiktaş

Ercan Osmani - Darüşşafaka

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka

Şehmus Hazer - Fenerbahçe

Scott Jordan Wilbekin - Fenerbahçe

Onuralp Bitim - Bursaspor

Yiğitcan Saybir - Bursaspor

Sadık Emir Kabaca - Galatasaray

Kenan Sipahi - Pınar Karşıyaka

Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş

Berke Büyüktuncel - Tofaş

Erkan Yılmaz - Türk Telekom

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers/ABD

Sertaç Şanlı - Barcelona/İspanya

Alperen Şengün - Houston Rockets/ABD

Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat/ABD

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers/ABD