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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya kampı tamamlandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını yaptığı İtalya kampı sona erdi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya kampı tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada başantrenör Ergin Ataman yönetiminki ay-yıldızlılar, İtalya'nın Bormio kentindeki kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Kampı tamamlayan milliler, yarın yurda dönecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.

Milliler, 1-18 Eylül'de ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak olan milliler, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15'te Karadağ ile karşılaşacak. "12 Dev Adam", 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

  • FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası
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