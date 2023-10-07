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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Mısır'ı 3-1 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır'ı 3-1 mağlup etti.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 07:15 - Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı Mısır'ı 3-1 mağlup etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 6. maçında Mısır'ı 3-1 yendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmanın ilk iki setini, 25-21 ve 25-18'lik skorla Türkiye hanesine yazdırdı. Fakat Mısır, 3. seti 25-20 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Ay-yıldızlılar, 5-0 geriye düştüğü 4. seti 25-23 kazanarak gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Mısır ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

İlk 2 şansı bulunmayan Türkiye, 7. ve son maçını yarın TSİ 07.00'de Tunus ile yapacak.

Voleybol: 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri

Salon: Yoyogi

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Liu Jiang (Çin)

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Arda Bostan (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın, Enes Atlı, Yunus Emre Tayaz)

Mısır: Elhossiny Eissa, Seoudy, Haikal, Sayedin, Masoud, Abdalla (Hassan, Khater, Omar, Ellakany)

Setler: 25-21, 25-18, 20-25, 25-23

Süre: 103 dakika

  • 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri
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  • A Milli Erkek Voleybol Takımı

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