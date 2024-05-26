A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyona öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi.

Isınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapılan idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

A Milli Takım, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.