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Spor

A Milli Futbol Takımı, Avusturya mesaisine devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda yarın Avusturya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kamp tesisinde yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Avusturya mesaisine devam ediyor
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Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra gruplara ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmada futbolcuların neşeli olduğu gözlenirken, bazı pozisyonlar eğlenceli anlara sahne oldu.

İdmana tedbiren dinlendirilen Uğurcan Çakır ile adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Samet Akaydin katılmadı.

Milliler, TSİ 17.30'da hava yoluyla Avusturya - Türkiye maçının oynanacağı Leipzig şehrine gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür, TSİ 21.00 Leipzig Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı öncesinde takım halinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapılacak.

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