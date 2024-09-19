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Spor

A Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında yerini korudu

A Milli Futbol Takımı'nın eylül ayı FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi. Ay yıldızlılar 26. sıradaki yerini korudu.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı dünya sıralamasında yerini korudu
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.

FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.

İlk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1889,02-
2Fransa1851,92-
3İspanya1836,42-
4İngiltere1817,28-
5Brezilya1772,02-
6Belçika1768,14-
7Hollanda1759,95-
8Portekiz1752,14-
9Kolombiya1738,72-
10İtalya1726,31-

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