A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 mesaisi devam ediyor

DHA 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:31 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:31

Antrenman öncesinde, teknik direktör Şenol Güneş, saha ortasında oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise İtalya maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularla birlikte bir süre ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.