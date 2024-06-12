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Spor

A Milli Futbol Takımı'nda taraftara açık antrenman

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi Almanya'da gerçekleştirdiği ilk antrenmanını taraftara açık bir şekilde gerçekleştirdi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nda taraftara açık antrenman
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için dün akşam Almanya'ya gelen A Milli Takım, ilk antrenmanını bu sabah taraftara açık yaptı.

Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve biletleri tükenen idmana taraftar, yoğun ilgi gösterdi.

August Wenzel Stadyumu'nun yaklaşık 5 bin kişilik kapasitesi dolarken stadyum çevresinde de çok sayıda Türk taraftar yer aldı.

Taraftarın tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destek verdiği coşkulu geçen antrenmanda zaman zaman yağmur da etkili oldu.

Milli takımda Mert Günok ve İfran Can Kahveci tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Çalışmanın ilk bölümünde takımla idman yapan Samet Akaydın ve Ahmetcan Kaplan, antrenmanı ayrı çalışmalarla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan, koşu ve pas çalışmasıyla devam eden millilerin idmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Milli futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından taraftarı selamlamak için saha etrafında tur atarak imza verdi.

Şampiyonada ilk maçını 18 Haziran Salı günü Dortmund'da Gürcistan ile oynayacak ay yıldızlı ekip, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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