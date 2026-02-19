İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

19 Şubat 2026 Perşembe 15:17
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Piontek, 1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Takım'da görev yapmıştı.

A Milli Takım'ın başında 3 yılda 27 maçta görev yapan Alman teknik adam, Türkiye'de daha sonra Bursaspor'da da görev almıştı.

Danimarka futboluna altın çağını yaşattıktan sonra 1990 yılında A Milli Takım'ın başına geçen Alman teknik adam, Fatih Terim'i yardımcısı yaparak Türk futboluna büyük bir miras bıraktı.

Üç yıllık görev süresinde Ay Yıldızlı ekibin iskeletini kuran Piontek, otoriteler tarafından geleceği inşa eden adam olarak nitelendirildi.

