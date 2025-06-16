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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Atina'ya geldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Atina'ya geldi
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Ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik'in karşıladığı kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Milli takım, şampiyonada ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.

İlk maçını, 18 Haziran Çarşamba günü saat 17.30'da Fransa ile yapacak Türkiye, 19 Haziran Perşembe günü aynı saatte İsviçre ile karşılaşacak.

Milliler, gruptaki son karşılaşmasını ise 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.

  • A Milli Kadın Basketbol Takımı
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