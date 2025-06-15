FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirildi.
İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın grup maçlarını Yunanistan'ın Pire kentine hareket edecek.
Şampiyonaya 12 kişiyle gidecek millilerde Sehernaz Çidal, aday kadrodan çıkarılan isim oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:
Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle:
18 Haziran Çarşamba:
17.30 Türkiye-Fransa
19 Haziran Perşembe:
17.30 İsviçre-Türkiye
21 Haziran Cumartesi:
20.30 Yunanistan-Türkiye