A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 446. resmi sınavına çıkacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın Romanya ile yapacağı karşılaşmayla tarihindeki 446. resmi maça çıkacak.

Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 445 resmi müsabakada 262 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.

Romanya'nın Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

İLK MAÇ BATI ALMANYA'YLA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 1964'te oynadı.

Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Münih'te Batı Almanya ile karşılaştı.

Milli takım ilk maçında Batı Almanya'ya 48-43 kaybetti.

HEDEFE ERKENDEN ULAŞTI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını erkenden elde etti.

Grupta oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan ay-yıldızlı takım, dördüncü maçında grup liderliğini garantiledi.

Son maçında Romanya ile karşılaşacak milli takım, 11. defa yer alacağı Avrupa Şampiyonası'na kayıpsız gitmeye çalışacak.

ÜST ÜSTE 11. KEZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2025'te de şampiyonada mücadele verecek.

Milli takım, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya kazandı.

ROMANYA'YI İLK MAÇTA FARKLI YENDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta Romanya ile İstanbul'da oynadığı maçı farklı skorla kazandı.

Ay-yıldızlı takım, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmadan 101-54 galip ayrıldı.