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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

TBF'nin açıklaması şu şekilde:

"Mayıs 2016’dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Sayın Memnun’a; federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz."

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