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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan kötü prova! Rusya'ya kaybettik

Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Rusya'ya 64-58'lik skorla mağlup oldu.

DHA27 Mayıs 2021 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:39
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Rusya karşısında mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Büşra Akbaş, Tuğçe Canıtez, Meltem Yıldızhan, İnci Güçlü ilk 5'iyle başlayan Türkiye, ilk periyodu 18-17 önde geçerken ilk yarıyı 34-29'luk skorla geride kapattı. 3'üncü çeyrek 51-41 Rusya üstünlüğüyle geçilirken, milliler müsabakadan 64-58 mağlubiyetle ayrıldı. Milli takımda, Kuanitra Holingsvorth 11 sayıyla oynarken, Rusya'da Kseniia Levchenko 13 sayıyla mücadele etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın Şerbetçioğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yetkilileri de takip etti.

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