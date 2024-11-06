A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Romanya

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında da İzlanda'yı 72-65 mağlup etti.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Romanya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında İzlanda'yı 82-70 mağlup eden Romanya, ikinci müsabakasında ise Slovakya'ya 93-77 yenildi.



- BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE OYNANACAK İLK MİLLİ MAÇ OLACAK

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı karşılaşma, Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak.

Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan basketbol üssü, yarın ilk resmi milli maça kapılarını açacak.

