A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile berabere kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dalga Arena'da oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Gamzenur Yaman, Berna Yeniçeri, İlayda Civelek, Kezban Tağ, Gülbin Hız, Eda Karataş, Emine Ecem Esen, Busem Şeker, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz ilk 11'iyle çıktı.



Milliler, Azerbaycan ile 8 Nisan'da da karşılaşmış ve müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Ay-yıldızlılar, müsabakadan önce ilk maçta sakatlanan Selda Akgöz ve Kader Hançar'ın formalarıyla takım pozu vererek arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.