A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı hazırlıklarını sürdürdü

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi tam kadro antrenman yaptı.

Maçın oynanacağı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman; oyun kurma, geçişler ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesi milli sporculara başarı dileyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, futbolcularla sohbet edip meyve ikram etti.

Erzincan Gençler Birliği Kadın Futbol Takımı sporcuları da antrenmanı izleyip milli sporcularla fotoğraf çektirdi.

Sporculara başarı dileklerinde bulunan Vali Aydoğdu, A Milli Kadın Takımı'nın 2025 elemeleri için Erzincan'da kamp yaptığını anımsatarak, "Biz milli takımımızı, hocalarımızı iyi bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Bugüne kadar Allah'a şükür problemsiz geldi. Cuma akşamı stadın tamamını doldurup milli takımımızı destekleyeceğiz inşallah. Buradan 3 puan alırsak, Avrupa elemelerinde bir nefes almış olacağız." dedi.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Kıragası da dün itibarıyla FIFA takviminin resmi olarak başladığını söyledi.

Erzincan kampına çok keyifli başladıklarını belirten Kıragası, şunları kaydetti:

"Tam kadro halinde artık sahaya çıkabiliyoruz. İki oyuncumuz vardı yurt dışında oynayan onları da tamamladık, onlar da dün bize dahil oldu. Bugünden itibaren artık kampımızın ikinci etabı dediğimiz maça yönelik çalışacağımız, tamamen taktiksel açıdan organize olacağımız antrenmanları yapmaya başlayacağız. Bugün de geriden oyun kurma ve geçişler üstüne bir taktik çalışmamız var. Onun dışında da oyuncularımızın performansına göre geçiş oyunlardaki varyasyonları işleyeceğiz."

Kıragası, şehrin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Erzincan halkının ilgisini gördükçe oyuncularımız daha fazla motive oluyor. Biz onlar için daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah 31 Mayıs'ta bu güzel dolu stadyumda seyircilerimize karşı güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun karşılığında 3 puanı alan biz olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaleci Göknur Güleryüz ise takım ve kaleciler olarak çok iyi hazırlandıklarını, maç günü tüm kadınları ve Erzincanlıları maça davet ederek, "8 resmi maçımızda sadece 4 gol yedik, bu bizim için çok büyük başarı. Beraber çalışmak bize çok büyük heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.

Milli takım, Azerbaycan ile 31 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.